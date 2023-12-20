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財經
2023-12-20 15:35:00

港股市況｜恒生指數半日升167點　國美午後漲26% (持續更新)

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

港股連跌兩日後，今早高開。恒生指數高開142點，報16,647點；國指高開58點，報5,651點；科指高開1.4%，報3,758點。

【15:35更新】

恒指尾市升幅收窄，現報16,592點，升87點；科指升0.51%，報3,726點。

國美（493）午後一度漲逾4成，現升26.6%。

濠賭股造好，永利澳門（1128）揚5.9%；金沙中國 （1928）升4.8%；澳博（880）升3%；新濠國際（200）升3.4%；銀河（027）升1.3%。

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【12:18更新】

恒生指數中午收報16,672點，升167點，半日成交442.57億； 科指升1.12%，報3,749點。

碧桂園服務（6098）回升，為半日表現最好藍籌股，升5.4%，報6.44元；長和（001）跌1%，為半日表現最差藍籌股。

科技股表現佳，阿里巴巴（9988）升3.3%；美團（3690）升0.8%；騰訊（700）升1.5%；小米（1810）靠穩升0.1%；京東（9618）升3.7%。

澳門行政長官賀一誠表示，預料2023年全年賭收超過1,800億元，爭取明年經濟恢復至疫情前水平。濠賭股顯著造好，藍籌金沙（1928）升4.8%，報22.5元；銀河（027）升1.5%，報42.75元；新濠國際（200）升4.8%，報5.45元；永利澳門（1128）升6.1%；澳博（880）升3.4%；美高梅（2282）升2.2%。

【10:30更新】

恒指現揚173點，報16,678點；科指升1.11%，報5,748點。

科技股造好，阿里巴巴（9988）升逾3%；美團（3690）升0.6%；騰訊（700）升近2%；小米（1810）升0.6%；京東（9618）升逾4%。

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