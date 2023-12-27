港股市況｜恒生指數午後升逾250點　手機孖寶下跌 (持續更新)

恒生指數上周五挫280點後，今早高開。恒生指數高開221點，報16,561點；國指高開90點，報5,579點；科指高開2.6%，報3,641點。
【13:58更新】
恒生指數現升254點，報16,597點；科指升2.2%，報3,626點。
手機孖寶下跌，其中舜宇 （02382） 跌逾1%，瑞聲 （02018） 跌近3%。濠賭股偏軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌0.4%。
【12:30更新】
恒生指數半日升249點，報16,590點，半日主板成交577.44億；科指升2.29%，報3,629點。
騰訊（700）彈5.8%；網易（9999）揚10.4%，亦為半日表現最好藍籌。
小米（1810） 升近4%；中芯國際（981）逆市跌近3%；龍湖（960）跌3.7%，為半日表現最差藍籌。
油股造好，「三桶油」分別升近3%或以上。
【10:30更新】
遊戲股反彈，騰訊（700）最新反彈4.4%，網易（9999）曾彈高逾14%，暫升9.8%。
科技股方面，阿里巴巴（9988）升1.8%；美團（3690）升1.6%；小米（1810）升3.9%；京東（9618）逆市偏軟跌0.2%。