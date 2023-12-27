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財經
2023-12-27 13:58:00

港股市況｜恒生指數午後升逾250點　手機孖寶下跌 (持續更新)

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港股收市｜年尾屢試今年低！萬六關失復得 收市跌132點

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

恒生指數上周五挫280點後，今早高開。恒生指數高開221點，報16,561點；國指高開90點，報5,579點；科指高開2.6%，報3,641點。

【13:58更新】

恒生指數現升254點，報16,597點；科指升2.2%，報3,626點。

手機孖寶下跌，其中舜宇 （02382） 跌逾1%，瑞聲 （02018） 跌近3%。濠賭股偏軟，銀娛 （00027） 跌0.6%，金沙 （01928） 跌0.4%。

【12:30更新】

恒生指數半日升249點，報16,590點，半日主板成交577.44億；科指升2.29%，報3,629點。

騰訊（700）彈5.8%；網易（9999）揚10.4%，亦為半日表現最好藍籌。

小米（1810） 升近4%；中芯國際（981）逆市跌近3%；龍湖（960）跌3.7%，為半日表現最差藍籌。

油股造好，「三桶油」分別升近3%或以上。

【10:30更新】

遊戲股反彈，騰訊（700）最新反彈4.4%，網易（9999）曾彈高逾14%，暫升9.8%。

科技股方面，阿里巴巴（9988）升1.8%；美團（3690）升1.6%；小米（1810）升3.9%；京東（9618）逆市偏軟跌0.2%。

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