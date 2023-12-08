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財經
2023-12-08 13:14:00

港股市況｜恒生指數午後續升　舜宇光學升逾3% (持續更新)

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港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

港股通吸資，滬深合共淨買額50.41億元。(資料圖片)

港股周四再刷新年內新低近16157點後，今早微高開。恒生指數高27點，報16,373點；國指高開10點，報5,625點；科指低開不足1點，報3,720點。

【13:14更新】

恒生指數報16,386點，升41點；科指新造3,730點，報0.28%。

舜宇光學（2382）升3.6%，暫為表現最好藍籌；周大福（1929）跌4.5%，暫為表現最差藍籌。

港股恒生指數跌回1997年高位：

【12:20更新】

恒生指數表現反覆，半日升33點，報16,379點，半日成大市交411.09億；科指升0.25%，報3,729點。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升1.36%，報70.65元；騰訊（700）遭南非大股東減持，跌0.52%，報306.02元；美團跌1.04%，報85.2元。

友邦（1229）連跌10日後彈高近3%；港交所（388）偏軟跌0.3%。

【11:30更新】

恒生指數現報16,325點，跌19點； 科指新造3,705點，跌0.39%。

騰訊（700）遭南非大股東減持，現報303.8元，跌1.3%；鄭家純家族增持新世界（017），股價現升0.9%，報11.1元。

三桶油逆市揚，中石油（857）升0.6%；中海油（883）升逾1%；中石化（386）升0.8%。

【10:40更新】

恒生指數現報16,286點，跌59點； 科指新造3,686點，跌0.9%。

騰訊（700）續遭南非大股東Naspers旗下Prosus減持，股價最新跌逾1%。

蔚小理下挫，蔚來（9866）、小鵬（9868）分別逾4%；理想（2015）跌逾3%。

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友邦（1299）止跌反彈，股價升近1%。

收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖) 收息股｜精選10隻港股高息藍籌股，11月2日更新。(am730製圖)
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