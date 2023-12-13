港股市況｜恒生指數午後跌幅擴大　小米逆市揚逾2% (持續更新)

美股連升四個交易日，港股上日彈逾百點後，今早低開。恒生指數開報16,157點，高開34點；國企指數高開17點，報5,550點；科技指數報3,686點，高開0.5%。
【13:25更新】
恒生指數跌168點，報16,205點；科指跌1.31%，報3,681點。
科技股方面，美團（3690）午後跌3%；騰訊（700）、阿里巴巴（9988）跌1%；小米（1810）逆市升逾2%。
微盟（2013）中午發公布稱，不知悉股價波動原因，但重申公司有充足現金儲備，管理層團隊對公司業務前景充滿信心，股價午後跌逾10%。
【12:05更新】
恒生指數半日收報16,252點，跌121點，半日成交金額369.44億；科指收報3,699點，報0.82%。
美團（3690）、京東（9618）跌逾2%；蔚小理跌逾2%至6%；信義玻璃（868）跌近5%。
【10:25更新】
恒生指數現跌91點，報16,282點；科指跌0.89%，報3,697點。
油價下跌，紐油失守70美元，收報68.61美元，跌3.8%；布油收報73.24美元，跌3.7%。三桶油下跌，中海油（883）跌逾2%；中石油（857）、中石化（386）跌逾1%。
科技股，小米（1810）升幅擴至近3%；ATM跌0.5%至2%；京東（9618）跌逾2%。