港股市況｜恒生指數午後再跌回到1997年高位　藍籌濠賭股逆市升 (持續更新)

翻查資料，1997年7月1日當天，恒生指數報16,365點，為當年新高，意味現時已跌至當年最高點。

港股今早低開低走，再創年內新低。恒生指數低開39點，報16,606點；國指低開2點，報5,700點；科指低開1.7%，報3,696點。

【12:40更新】

恒生指數半日收報16,353點，跌292點，半日成交591.61億；科指跌2.02%，報3,683點。

藥明生物（2269）復牌，中午再挫11%。

大家樂（341）跌1.9%，公司宣布明年4月1日起由梁可婷接任首席執行官一職。