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財經
2023-12-05 14:21:00

港股市況｜恒生指數午後再跌回到1997年高位　藍籌濠賭股逆市升 (持續更新)

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港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

港股通吸資，滬深合共淨買額50.41億元。(資料圖片)

港股今早低開低走，再創年內新低。恒生指數低開39點，報16,606點；國指低開2點，報5,700點；科指低開1.7%，報3,696點。

【14:20更新】

恒生指數現報16,359點，跌286點； 科指新造3,686點，跌1.94%。

翻查資料，1997年7月1日當天，恒生指數報16,365點，為當年新高，意味現時已跌至當年最高點。

藍籌濠賭股逆市升，金沙（1928）升0.7%；銀娛（027）升1.59%。

恒指，截至12月5日下午2時

【12:40更新】

恒生指數半日收報16,353點，跌292點，半日成交591.61億；科指跌2.02%，報3,683點。

藥明生物（2269）復牌，中午再挫11%。

大家樂（341）跌1.9%，公司宣布明年4月1日起由梁可婷接任首席執行官一職。

FINI三股上市港交所表示歡迎　首掛股價齊齊潛水｜IPO新股

【10:20更新】

恒生指數現報182點，報16,463點；科指報3,701點，跌1.54%。

藥明系個別發展，藥明生物（2269）早市復牌低開5%，現跌6.7%；藥明康德（2359）低開3.4%，現跌1%；藥明巨諾（2126）升2.64%。

聯想（992）回吐逾7%；名創優品（9896）挫近19%。

電動車股造好，蔚來（9866）逆市升半成；小鵬（9868）升逾1%；理想（2015）跌0.7%。

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