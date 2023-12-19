港股市況｜恒生指數尾市跌逾150點　碧服續跌一成 (持續更新)

內地再陷通縮，港股臨近年底仍屢試今年低。(資料圖片)

港股昨日跌逾160點後，今再低開。恒指低開77點，報16,551點；國指低開1.2%，報5,564點；科指低開0.5%，報3,712點。

碧桂園系齊挫，碧服（6098）挫近一成，為表現最差藍籌；碧桂園（2007）跌逾6%。

小米（1810）升2.3%，為表現最佳藍籌；港交所（388）跌1.2%；友邦（1299）走低1%；平保（2318）偏軟跌0.2%；滙控（005）無升跌。

【11:05更新】

藍籌股碧桂園服務（6098）現跌9.5%，報6.26元，創一年新低。碧服上日發盈警， 料年度淨利潤減少最多41億人幣，因就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行計提減值撥備18億至23億元人民幣；及就商譽及其他無形資產減值計提14億至18億元人民幣。