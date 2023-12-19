港股市況｜恒生指數尾市跌逾150點　碧服續跌一成 (持續更新)

港股昨日跌逾160點後，今再低開。恒指低開77點，報16,551點；國指低開1.2%，報5,564點；科指低開0.5%，報3,712點。
【15:20更新】
恒指現跌157點，報16,471點；科指跌57點，報5,577點。
領展（823）逆市升近2%，暫為表現最好藍籌；碧服（6098） 尾市跌逾10%，暫為表現最差藍籌。
【13:53更新】
恒指現跌142點，報16,478點；科指報52點，跌5,581點。
美團（3690）瀉7.3%，報77元，創3年新低；國美零售（493）挫逾11%。
【12:35更新】
恒生指數半日跌101點，報16,527點，半日主板成交419.6億；科指跌0.5%，報3,712點。
碧桂園系齊挫，碧服（6098）挫近一成，為表現最差藍籌；碧桂園（2007）跌逾6%。
小米（1810）升2.3%，為表現最佳藍籌；港交所（388）跌1.2%；友邦（1299）走低1%；平保（2318）偏軟跌0.2%；滙控（005）無升跌。
【11:05更新】
藍籌股碧桂園服務（6098）現跌9.5%，報6.26元，創一年新低。碧服上日發盈警， 料年度淨利潤減少最多41億人幣，因就關聯方所欠集團的貿易應收款項進行計提減值撥備18億至23億元人民幣；及就商譽及其他無形資產減值計提14億至18億元人民幣。
【10:23更新】
恒生指數現跌154點，報16,474點；科指報3,693點，跌0.99%。
濠賭股偏軟，藍籌銀娛（027）跌0.3%；永利（1128）跌0.3%；美高梅（2282）跌0.8%；澳博（880） 跌0.4%。
美團（3690）跌3.9%；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌0.7%及0.3%。