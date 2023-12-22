港股收市｜恒生指數全日倒跌280點　騰訊網易受內地遊戲政策捱沽

港股連升兩日後，今早高開。恒生指數高開121點，報16,455點；國指高開36點，報5,656點；科指高開0.9%，報3,745點。

【16:55更新】

恒生指數收市前跌280點，收報16,340點，全日主板成交增至1,411.6億元；科指跌4.37%，報3,548點；國指報5,488點，跌2.33%。

內地公布，限制網絡遊戲過度使用及高額消費諮詢，遊戲股重傷之餘，科技股亦成跌市「重災區」，其中網易（9999）最多曾急挫28%，收市仍跌約25%；「股王」騰訊（700）亦曾跌近16%，收市跌逾12%，兩隻股份合計拖低恒指逾210點，均為表現最差兩隻恒指及科指成份股。