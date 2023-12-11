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財經
2023-12-11 15:28:00

港股市況｜恒生指數跌幅收窄　騰訊好淡爭持 (持續更新)

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大市氣氛雪上加霜

港股臨近年結仍屢創今年低。(資料圖片)

內地通縮持續，港股今早甫開挫逾兩百點，再創逾一年新低。恒生指數開報16,149點，低開185點；國企指數低開1.7%，報5,503點；科技指數報3,650點，低開1.5%。

【15:25更新】

恒生指數跌幅收窄，現跌163點，報16,170點；科指跌1.24%，報3,659點。

聯想（992）升3.1%；國藥（1099）升1.6%；東方海外（316）升1.2%；蔚小理個別發展。

騰訊（700）好淡爭持，最新升0.65%，報305.8元。

【13:06更新】

恒生指數跌幅微收窄，現報16,028點，跌306點；科指跌2.42%，報3,616點。

內房股見弱勢，中海外（688）跌逾2%；潤地（1109）跌3%；碧桂園（2007）跌4%；雅居樂（3383）跌逾2%；龍湖（960）跌3%；融創（1918）續挫逾8%。

【12:06更新】

恒生指數於中午收市前，在16,000點關口爭持，最終半日收報16,000點，跌333點或2.04%，大市半日成交額485.33億；科指半日收報3,609點，跌2.59%。

經《am730》翻查數據，4年前區議會選舉結果公布當天，恒生指數當日開市報26,873點，最高報27,114點，最低報26,852點，全日收市為26,993點。若以今日（12月11日）半日收市（16,000點）作比較，恒指較4年前下跌10,993點。

至於恒指亦較2023年年初至今20,145點，下跌20.57%。

聯想（992）半日升2.72%，為半日表現最好藍籌；李寧（2331）半日跌13.53%，為半日表現最差藍籌。

京東（9618）收市跌7.2%，報97.25元；ATM跌2%至4%，滙豐（005）靠穩升0.3%。

【11:09更新】

恒生指數一度跌穿萬六點，曾報15,989點，現回升至16,000點，跌2.04%。

【10:20更新】

恒生指數新造16,082點，跌251點；科指跌1.91%，報3,635點。

李寧（2331）日前擲22億向恒地購入港匯東，擬用作港總部，現跌14%，破底低見18.25元。

東方甄選（1797）股價回吐8%；舜宇（2382）股價升逾1%。

滙豐（005）逆市靠穩升0.4%；友邦（1299）微跌0.1%；港交所（388）跌逾3%至近一年低；中移動（941）跌0.5%。

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