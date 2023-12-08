港股市況｜恒生指數高開27點　鄭家純家族增持新世界　南非大股東減持騰訊 (持續更新)

港股周四再刷新年內新低近16157點後，今早微高開。恒生指數高27點，報16,373點；國指高開10點，報5,625點；科指低開不足1點，報3,720點。

蔚小理下挫，蔚來（9866）、小鵬（9868）分別逾4%；理想（2015）跌逾3%。

【12:40更新】

恒生指數半日收報16,353點，跌292點，半日成交591.61億；科指跌2.02%，報3,683點。

藥明生物（2269）復牌，中午再挫11%。

大家樂（341）跌1.9%，公司宣布明年4月1日起由梁可婷接任首席執行官一職。

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【10:20更新】

恒生指數現報182點，報16,463點；科指報3,701點，跌1.54%。

藥明系個別發展，藥明生物（2269）早市復牌低開5%，現跌6.7%；藥明康德（2359）低開3.4%，現跌1%；藥明巨諾（2126）升2.64%。