港股市況｜恒生指數高開27點　鄭家純家族增持新世界　南非大股東減持騰訊 (持續更新)

港股周四再刷新年內新低近16157點後，今早微高開。恒生指數高27點，報16,373點；國指高開10點，報5,625點；科指低開不足1點，報3,720點。
【11:30更新】
恒生指數現報16,325點，跌19點； 科指新造3,705點，跌0.39%。
騰訊（700）遭南非大股東減持，現報303.8元，跌1.3%；鄭家純家族增持新世界（017），股價現升0.9%，報11.1元。
三桶油逆市揚，中石油（857）升0.6%；中海油（883）升逾1%；中石化（386）升0.8%。
【10:40更新】
恒生指數現報16,286點，跌59點； 科指新造3,686點，跌0.9%。
騰訊（700）續遭南非大股東Naspers旗下Prosus減持，股價最新跌逾1%。
蔚小理下挫，蔚來（9866）、小鵬（9868）分別逾4%；理想（2015）跌逾3%。
友邦（1299）止跌反彈，股價升近1%。
【12:40更新】
恒生指數半日收報16,353點，跌292點，半日成交591.61億；科指跌2.02%，報3,683點。
藥明生物（2269）復牌，中午再挫11%。
大家樂（341）跌1.9%，公司宣布明年4月1日起由梁可婷接任首席執行官一職。
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【10:20更新】
恒生指數現報182點，報16,463點；科指報3,701點，跌1.54%。
藥明系個別發展，藥明生物（2269）早市復牌低開5%，現跌6.7%；藥明康德（2359）低開3.4%，現跌1%；藥明巨諾（2126）升2.64%。
聯想（992）回吐逾7%；名創優品（9896）挫近19%。
電動車股造好，蔚來（9866）逆市升半成；小鵬（9868）升逾1%；理想（2015）跌0.7%。