港股市況｜港股低開128點　金礦股走強全線升（持續更新）

亞太歐股市今早普遍下跌，港股今早亦低開過百點，恒指開報20,146點，跌128點；國指開報6,816點，跌58點；科指開報4,168點，跌65點。

【11:15 更新】

市場憧憬聯儲局放緩加息，帶動黃金資產造好，現貨金價格重上每盎司2,000美元，金礦股走強，紫金（2899）現升4.98%；招金(1818)升4.38%，曾升5.5%；山東黃金（1787）升6.71，曾升8.4%；中國黃金（2099）更大升13.88%。

港交所（388）逆市造好，股價升2.27%；嗶哩嗶哩（9626）跌2.39%；快手（1024）跌2.9%；中芯國際（981）升幅7.67%，曾破頂高見22.95元。

ATMXJ股，京東 （09618） 跌3.59%；美團（3690）跌0.59%；小米（1810）跌1%；騰訊（700）升0.57%；阿里巴巴（9988）逆市升2.03%。