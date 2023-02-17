港股市況｜港股半日跌121點　ATM轉跌　聯想跌幅擴大（持續更新）

美國10年期債息攀上今年新高，美股受壓下挫，港股今早則輕微低開。恒指低開29點，報20,958點；國指低開3點，報7,086點；科指低開0.17%，報4,359點。
【13:10更新】
港股午後初段跌約140點，報20,845點；科指跌1.5%，報4,300點。聯想（992）績後跌逾3%，現跌幅擴至4%，低見6.71元。
【12:10更新】
恒生指數半日跌121點，報20,866點，成交441億元；科指跌1.5%，報4,303點。
【11:10更新】
ATM轉跌，騰訊（700）現跌0.78%；美團（3690）跌2.29%；阿里（9988）跌1.27%。
超媒體（072）宣布委任新世界（017）副主席兼行政總裁鄭志剛，任非執行董事及董事會聯席主席。股價今早急升，最新報0.98元，升55.55%。
華興資本（1911）發公告，指創辦人、主席、首席執行官兼控股股東包凡失聯，暫時無法取得聯繫。今早該股跌幅一度「腰斬」曾插5成，最新跌25.1%。
【10:10更新】
港股早段曾跌最多135點，低見20852點，最新跌幅收窄，現跌約115點，報20,872點；科指跌0.98%，報4,324點。
ATM股分別跌0.5%至1.2%；此外，聯想（992）今公布業績，股價昨日偷步炒上，今早回軟，現跌1%。