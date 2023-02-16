港股市況｜港股重上10天線　渣打績後升3%　京東升逾6%（持續更新）

港股連跌四日後反彈，恒指高開134點，重上兩萬一關口，最新報21,061點，升248點；國指開報7,121點，升103點；科指報4,406點，升117點。
【13:50更新】
銀行股放榜及個別發展，渣打（2888）升3.16%；中銀升0.67%；滙豐（005）升0.86%；東亞（023）跌1.55%。
科技股造好，阿里巴巴（9988）午後初段升逾4%，現升2.87%；騰訊 （700）升2.59%；美團（3690）升2.39%。
【12:10更新】
恒指半日升479點，報21,292點，重上10天線及21,000點關口，成交639.8億元；科指升4.2%，報4,467點。ATM升逾3%，京東（9618） 升逾7%；中資電訊股造好破頂，中電信（728）升逾6%。
【11:05更新】
港股突飆逾450點，現報。藍籌走高，友邦（1299）升2.55%；港交所（388）升2.7%；中移動（941）漲2.56%；平保）2318）升3.17%。
公用股則逆市跌，中電（002）跌0.08%；港鐵（066）下滑0.2%；煤氣（003）跌0.39%；港燈（2638）跌0.39%；電能（006）降0.46%。
【10:10更新】
科技股帶領上揚，騰訊（700）升2.38%，現報386元；阿里巴巴（9988）升2.57%，現報103元；京東（9618）升6.18%，現報2014.4元；嗶哩嗶哩（9626）升6.74%，現報183.5元；百度升2.07%，現報152.2元。