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財經
2023-09-26 04:29:52
日報

港股弱勢｜半億成交 沽空佔七成 人幣續頹 雙櫃枱股遭空襲

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港股 恒生指數 恒指

人民幣續走疲拖大市後腿，恒生指數昨再失萬八關。(中新社)

港股上周五強勢反彈一日後，昨即無以為繼，其中原因包括人民幣續走疲拖大市後腿，恒生指數全日失328點或1.8%，至17,729點，再失萬八關。人民幣頹勢下，雙櫃枱股成交進一步走低兼淪淡友搵食目標之一，昨24隻人民幣櫃枱股合共僅錄約5,733萬元人民幣成交，且大部分為沽空盤，沽空額3,832萬元人民幣，即佔成交66.8%。

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在岸價跌穿7.31 半個月低

截至本港時間昨晚9時半，在岸人民幣失守7.31水平，一度低見7.3125兌一美元，創半個月低，市場認為主要受累中間價橫行及內地加強監測資金跨境流動下，令交投低迷；離岸人民幣則最低見7.3166兌一美元，續在低位徘徊。

主板成交額昨錄743億元，按日縮七成，大市沽空額152.32億元，沽空率20.5%，連續6個交易日高逾兩成，三大沽空額股份均為指數買賣基金(ETF)，包括盈富基金(2800)、恒生中國企業(2828)及南方恒生科技(3033)，合共沽空額41.46億元。另外，有7股沽空率達100%，當中包括4隻雙櫃枱的人民幣股，另外騰訊控股(700)的人民幣櫃枱(80700)錄約1,530萬元人民幣成交，沽空盤亦高達80.2%。

大華銀行料明年回升至6.9

不過，大華銀行認為人民幣明年有望回升至6.9兌一美元水平，今年第四季至明年第三季的4個季度目標分別為7.3、7.1、7及6.9兌一美元，主要由於內地經濟有轉穩跡象，令人民幣壓力紓緩，不過認為在中美貨幣政策分歧收窄前，仍難見到明顯反彈。

大市方面，港股通昨轉吸資，滬深合共淨買額60.33億元。北向滬深股通資金上周五吸資近75億元後，昨掉頭淨沽80.39億元人民幣，為近1個月最大走資，反映外資續撤離A股。內房及濠賭股成藍籌輸家，龍湖集團(960)大跌6.5%表現最差；銀河娛樂(027)失5.4%；金沙中國(1928)亦跌5.2%。

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