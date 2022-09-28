港股後市｜恒生投資管理薛永輝料恒指恐下試16500

恒生指數近日持續走低，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，環球資產市場中債券及股票類別年初至今均錄得負回報，只有商品及美匯指數錄正回報。現時港股估值相對其他主要市場低，尤其恒指預測市盈率僅9.8倍，接近10年低位，但美國通脹仍高企，預期聯儲局將續大幅加息壓抑通脹，相信環球市場將續受壓。他預期恒指將續尋底，恐下試16,500點。

薛永輝指，現時市場情況與過去十幾年的「低息高增長」情況不同，正進入全新的投資環境，由於外圍環境存在不明朗因素，恒指仍處於尋底格局，暫時未可預計何時見底，他估計，港股或有機會下試去年見約16,500點至17,000點的低位。他提醒，熊市下不排除會有恐慌性拋售，惟如果內地經濟數據有改善，促使持有現金的投資者入市，恐慌性拋售則將不會發生。由於港股估值偏低，很多環球投資仍正輕倉港股，加上美股表現欠佳，故相信投資者未來有機會將資金由美股調撥至港股，並正觀望加倉時機。因此，不排除港股明年有機會反彈，但一切要視乎內地經濟數據會否好轉而定。他解釋，內地因新冠肺炎疫情下封城，令寬鬆經濟措施難以有效執行，但隨著封城減少，內地經濟數據有望改善，倘數據未來好轉，市場對此將有很大正面反應。

美匯指數料見 120 人幣弱利出口

另外，對於本港周一正式實施「0+3」入境檢疫措施，但港股未見有支持，薛永輝認為，現時投資者較關心美國的加息步伐，以及美匯指數走勢，相信放寬入境措施不是投資者近期關心的事。若根據現時聯儲局加息步伐，以及日本央行續維持寬鬆的貸幣政策和英倫銀行亦難以加快加息步伐，美匯指數有機會升至115至120水平。此外，人民幣兌一美元持續走弱，但對內地經濟有利好作用，可帶動出口業務。但內地多處因疫情封控，即使中央推出穩經濟政策，成效亦不大，認為明年疫情緩和後，穩經濟政策的利好作用才能夠反映出來。

