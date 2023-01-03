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財經
2023-01-03 12:18:23

港股從低位反彈755點 聯通金沙新地見逾一年新高

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港股從低位反彈逾700點 聯通金沙新地見逾一年新高

港股從低位反彈逾700點，半日重返2萬點，聯通、金沙中國及新鴻基地產見逾一年新高。（資料圖片）

港股於新一年首個交易日盤低開，恒生指數早段最多跌過477點，低見19,303點，不過之後買盤湧現，恒生指數拾級而上，從低位回升最多755點，再次折返2萬點以上水平，中午收市前最多升至20,059點，升幅277點或1.4%，半日成交666.8億元。

藍籌股多數倒升，其中中國聯通（762）、金沙中國（1928）及新鴻基地產（016）升至逾一年新高，聯通及金沙分別上升7.9%6.4%，為今早升幅最藍籌。新地升幅約2%，最新報108.9元。

新地表示，旗下15大商場包括apm、大埔超級城、WWWTC世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等，於除夕元旦假期生意及人流按年升20%。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，總結去年第四季，商場人流及生意較第三季錄得雙位數增長。

科技股方面，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）升幅介乎0.1%2%。金融股方面，友邦（1299）升1.3%，建設銀行（939）升0.8%，滙豐控股（005）仍然要跌，跌幅收窄至0.4%

藥明生物（2699）為第三大升幅成份股，半日升幅擴闊至5.8%，為超過3個月高位。

恒生科技指數半日收報4,190點，升62點或1.5%；國企指數報6,788點，升83點或1.3%。港股半日成交666.8億元。

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