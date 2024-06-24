港股恐失萬八關 市場持續觀望

港股上周五在萬八關邊掙扎，港股美國預託證券(ADR)上周五則各自走，綜合主要藍籌ADR表現，相關於恒生指數今日低開86點，至17,942點，再失萬八關。
港股在上周三借國資委旗下公司認購央企紅利ETF和陸家嘴金融論壇的金融新政出台抽上，但之後連跌兩日回吐共402點；令總結一周，恒指只輕微錄得87點進帳。
市場觀望金融新政具體措施
市場繼續等待進一步刺激經濟政策和金融新政的具體細節。中資券商中金認為，近期市場回調，除了因為早期超買的獲利回吐外，內地基本面依然偏弱，私人信用收縮也是主要原因。繼金融數據偏弱，5月經濟數據也顯示基本面修復並不穩固且分化明顯。生產端依然疲弱，消費恢復較快，但固定資產投資進一步下行，令市場信心不穩。不過，中金認為，港股應該不至於完全回吐所有漲幅，料在18,000點附近可以得到一定支持。
最近內地經濟傳出不少令人困擾的消息，比如被視為國酒的茅台價格顯著下跌，被視為消費力不振的警號。另外，國資委推出的退金令，要求央企退出非本業的金融投資，都令市場觀望可能帶來的衝擊。
摩根大通的半年展望報告憧憬，即將召開的三中全會有機會為市場帶來支持；但同時提醒投資者要留意決策層會否把經濟定為優先事項。