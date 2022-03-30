港股成交連縮4日 奧園兩日瀉兩成

港股連續兩日造好，但成交未配合！恒生指數昨以近全日高位21,927點收市，全日反覆升242點或1.1%，兩日累漲523點；恒生科技指數報4,607點，揚113點或2.5%。主板成交額1,251億元，按日減近7%，為近四周以來最低，並自上周四起，連續4日成交按日收縮。

內房及物管股連日逆市跌成重災區，碧桂園服務(6098)放榜後走低4.9%，為表現最差藍籌；宣布延發業績並將在4月1日停牌的融創中國(1918)挫17.4%，同樣情況的中國奧園(3883)未跌夠，昨再瀉7.3%，兩日已累跌21.1%；中國金茂(817)放榜後亦瀉10.8%；早前盈警的世茂集團(813)及富力地產(2777)，前者大跌12.5%，後者失11.3%，連跌5日，累挫26.6%。