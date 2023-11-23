港股成交｜港交所12月下調移動裝置串流報價月費　恒指公司將調整實時指數相關收費

就促進港股市場成交，港交所及恒指公司分別宣布調整相關收費。港交所指，12月將下調移動裝置串流報價月費，由38元下調至10元，降低74%，散戶可以繼續透過其經紀商或資訊供應商訂閱有關服務；至於恒指公司亦表示，將調整實時指數相關收費。

港交所表示，向交易所參與者及資訊服務供應商收取的移動裝置市場數據服務的月費，將於12月1日起由38元下調至10元，降低74%；同時推出企業數據固定月費計劃，設有散戶服務的交易所參與者及經紀商將可以每月40萬元的固定收費訂閱，為無限數量的客戶和終端投資者提供證券市場第一級實時串流數據，衍生產品市場第一級實時串流數據的企業數據固定月費則為10萬元，同樣下月生效，均以試驗計劃形式推行至2025年底。

港交所聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁稱，設有散戶服務的交易所參與者及經紀商可以按其業務需要，更靈活及具成本效益地選擇其市場數據服務的付費模式。

恒指公司將調整實時指數相關收費

至於恒指公司亦將調整實時指數相關收費。恒生指數公司表示，相關收費調整後，有望吸引更多資金參與恒生指數系列掛鈎的交易所買賣產品之交易，從而促進更多海外投資者投資港股市場，提升香港股票市場活力，令業界及投資者共同受惠。