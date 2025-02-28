港股成交4千億！曾越二萬四 摩笛再吹奏 最牛30800

港股闖二萬三後僅7個交易日，昨已走到二萬四樓上，惟相關水平再遇阻力。恒生指數昨一度高見24,076點，最多升289點，惟科技股回吐壓力大，最終要倒跌收場，收市報23,718點，失69點或0.3%，主板成交額4,065億元。早前已轉軚將恒指目標上調至24,000點的摩根士丹利昨再發報告，預料恒指最牛30,800點，即潛在升幅高達三成。

按大摩最新的目標，恒指最牛目標看30,800點，最熊看16,800點，潛在跌幅29.2%。國企股指數方面，基本目標8,600點，較昨收市價8,734點低1.5%，最牛則看11,360點，即再升三成，最淡看6,240點，即挫28.6%。

