港股成交4千億！曾越二萬四 摩笛再吹奏 最牛30800

港股闖二萬三後僅7個交易日，昨已走到二萬四樓上，惟相關水平再遇阻力。恒生指數昨一度高見24,076點，最多升289點，惟科技股回吐壓力大，最終要倒跌收場，收市報23,718點，失69點或0.3%，主板成交額4,065億元。早前已轉軚將恒指目標上調至24,000點的摩根士丹利昨再發報告，預料恒指最牛30,800點，即潛在升幅高達三成。
按大摩最新的目標，恒指最牛目標看30,800點，最熊看16,800點，潛在跌幅29.2%。國企股指數方面，基本目標8,600點，較昨收市價8,734點低1.5%，最牛則看11,360點，即再升三成，最淡看6,240點，即挫28.6%。
港股通吸資近198億 ATMX捱沽
港股昨成交額高逾4千億元，錄4,064億元，連續5個交易日高逾3千億成交，並創約4個月高。港股通則連續5個交易日吸資，昨錄約198億元淨買入，當中阿里巴巴(9988)單日淨買入33.9億元，騰訊控股(700)亦有10.9億元吸資。
「ATMX」昨齊齊下跌，當中小米集團(1810)一度破頂高見58.7元，再升4.5%，惟高位套現壓力大，最終收市倒跌5.7%或3.2元，報53.1元。至於美團(3690)、阿里及騰訊跌幅則介乎0.8%至1.2%。恒生科技指數則報5,881點，失72點或1.2%。
港交所去年純利收入創新高
另外，港交所(388)昨公布的去年業績中，純利及收入均創新高，當中純利130.5億元，按年多10%；總收入223.74億元，升9.1%；每股盈利10.32元；第二次中期息4.9元，多25.3%，全年共派9.26元，增一成，派息比率維持90%。
業績報捷，主要受惠港股成交額大升，去年日均成交額1,318億元，升25.5%。而單計去年第四季，日均成交金額倍升至1,869億元。另外，滬深港通成交量亦創歷史新高，北向及南向日均成交額分別升39%和55%。
對於周三公布的財政預算案提出今年就改善交易「手數制」提出建議，港交所行政總裁陳翊庭表示，目前正探討不同做法，並與市場持份者商討，會在合適時間作公開諮詢。