港股挫千點 失關鍵支持 聚焦中資業績

港股技術走勢轉弱！恒生指數本月兩度上試二萬五失敗後，均迅速回吐千點，上周更失守今年屢獲支持的20天線水平(上周五處23,756點)，跌至以今年高低位計的黃金比率回吐0.236支持位水平。本周踏入業績期最後衝刺，內銀、內險、內房及石油股等成績表將曝光，料成大市能否止跌回穩的重要指標。
恒指上周收報23,689點，全日累失270點或1.1%，連挫兩周。不過今年首季計暫仍錄18.11%或3,620點進帳，表現媲美去年第三季19%的升幅。
失20天線 技術走勢轉弱
大市上周四高見24,874點後回吐，周四及周五兩日累失1,081點，失守20天線，並逼近黃金比率首個支持位23,410點；倘失守，下一水平看2,2504點，亦即接近本月初低位。不過在3月初與本月中兩度上試二萬五失敗後，目前恒指已形成「雙頂」的初步形態，市場擔心大市升浪見頂。
不過好友未見死心，目前恒指牛證街貨比例高近67%，收回重倉區集中在極之貼價的23,500點水平，涉5.3億份，反映不少輪證炒家博現水平調整完結；至於下一個牛證街貨重倉區集中23,000點水平。
港股美國預託證券(ADR)上周五各自表現，當中上周五收市後交出符預期全年業績的美團(3690)率先在美國捱沽，美股較港股低水5.3%。綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今日低開43點，仍乏方向。
中信：留意中美政策將「共振」
中信證券認為，今年年內有兩個關鍵事件，除了下月初美國提高部分關稅的「外部風險」外，又預計今年年中在美國關稅壓力下，內地會催生2013年後第四輪總量刺激經濟，加上美國同步減息減稅等政策，中美政策及經濟周期將迎來2021年後的首次同步「共振上行」，有利解除內地核心資產的估值壓制。該行建議繼續聚焦科技、新能源及消費等A股和港股核心資產。