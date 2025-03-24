港股挫千點 失關鍵支持 聚焦中資業績

港股技術走勢轉弱！恒生指數本月兩度上試二萬五失敗後，均迅速回吐千點，上周更失守今年屢獲支持的20天線水平(上周五處23,756點)，跌至以今年高低位計的黃金比率回吐0.236支持位水平。本周踏入業績期最後衝刺，內銀、內險、內房及石油股等成績表將曝光，料成大市能否止跌回穩的重要指標。

恒指上周收報23,689點，全日累失270點或1.1%，連挫兩周。不過今年首季計暫仍錄18.11%或3,620點進帳，表現媲美去年第三季19%的升幅。

失20天線 技術走勢轉弱

大市上周四高見24,874點後回吐，周四及周五兩日累失1,081點，失守20天線，並逼近黃金比率首個支持位23,410點；倘失守，下一水平看2,2504點，亦即接近本月初低位。不過在3月初與本月中兩度上試二萬五失敗後，目前恒指已形成「雙頂」的初步形態，市場擔心大市升浪見頂。