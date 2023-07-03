港股收市｜七月開門紅！恒指漲390點 北水則走資

A股衝高，上證綜合指數報3,243點，揚41點或1.3%；深圳成分指數報11,091點，升64點或0.6%；創業板指數報2,228點，走高13點或0.6%。兩市合共成交額1.02萬億元人民幣。

港股七月開門紅！恒生指數高開86點重越萬九關後反覆向上，最多飆455點，收市仍漲390點或2.1%，報19,306點；國企股指收報6,590點，升165點或2.6%；恒生科技指數報4,054點，漲143點或3.7%。不過主板交額連續4日不足900億元，今日錄897億元。

車股強 吉利漲逾 6% 冠藍籌

汽車股走強，吉利汽車(175)全日漲6.3%或0.6元，報10.16元，為表現最好藍籌；中升控股(881)亦升1.7元或5.7%，報31.65元。澳門6月份博彩收入稍遜預期，但濠賭股走強，金沙中國(1928)報27.9元，走高1.2元或4.5%；銀河娛樂(027)亦升2元或4%，報51.7元。另外，百度集團(9888)旗下「文心一言」上架手機應用程式平台，全日漲6.1元或4.6%，報138.9元。

內需股弱，海爾智家(6690)報23.95元，跌0.7元或2.8%，為表現最差藍籌；恒安國際(1044)亦跌0.45元或1.4%，報32.55元。