港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

港股上試萬八關失敗後三連跌！恒生指數全日在160點反覆，最多升49點，及後一度倒跌111點，收市報17,511點，失57點或0.3%，連跌3日累挫455點；國企股指數報6,030點，跌9點或0.2%；恒生科技指數報4,024點，升3點或0.1%。主板成交額縮至753億元。

A股亦乏方向，上證綜合指數報3,053點，升不足1點；深圳成分指數報10,032點，失20點或0.2%；創業板指數報2,018點，跌4點或0.2%。兩市合共成交額9,624億元人民幣。