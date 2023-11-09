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財經
2023-11-09 17:04:16

港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

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港股收市｜上試萬八失敗三連跌 恒指累挫455點

港股通吸資，滬深合共淨買額50.41億元。(資料圖片)

港股上試萬八關失敗後三連跌！恒生指數全日在160點反覆，最多升49點，及後一度倒跌111點，收市報17,511點，失57點或0.3%，連跌3日累挫455點；國企股指數報6,030點，跌9點或0.2%；恒生科技指數報4,024點，升3點或0.1%。主板成交額縮至753億元。

A股亦乏方向，上證綜合指數報3,053點，升不足1點；深圳成分指數報10,032點，失20點或0.2%；創業板指數報2,018點，跌4點或0.2%。兩市合共成交額9,624億元人民幣。

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港股收市｜港股通吸資50

港股通吸資，滬深合共淨買額50.41億元，上海佔27.26億元，深圳佔23.15億元；外資則稍撤離A股，滬股通淨吸資21.7億元人民幣，深股淨則走資22.34億元人民幣，合共淨流出6,400萬元人民幣。

領展(823)放榜後呈強，全日報39.5元，漲1.1元或2.9%，為表現最好藍籌；其次為小米集團(1810)及網易(1810)，前者報16.52元，升0.38元或2.4%，後者報176.8元，走高3元或1.7%。內房則回吐，碧桂園服務(6098)7.16元，失0.59元或7.6%，藍籌表現最差；另外龍湖集團(960)12.24元，跌0.7元或5.4%

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