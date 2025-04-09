港股收市｜中央據報開會救市　恒指倒升136點重越兩萬　北水淨買入356億破紀錄(更新)

美國從5月2日起，將來自中港的小包裹徵稅由貨值30%升至90%。電商股受壓，阿里巴巴(9988)跌2%或2.1元，險守100.4元；京東(9618)跌2.8%或3.9元，報133.7元。

【12:25更新】 中芯國際(981)半日升7%，報41.9元，是目前升幅最大的藍籌；華虹(1347)升逾5%，報28.7元。

騰訊(700)跌逾1%，報434元；小米(1810)逆市升近3%，報40.05元。

滙豐(005)跌逾2%或1.8元，報70.9元；長和(001)跌逾2%或0.9元，報38.25元。

聯想集團(992)及中石油(857)跌6%，分別報7.05元和5.17元，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。

【10:17更新】恒指跌幅大幅收窄至157點，報19,972點，挑戰兩萬關，大市成交1,189億元。

滙豐長和續軟 中芯逆市升一成冠藍籌

【10:00更新】截至發稿，騰訊跌逾2%或11元，報429.2元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，失守100元，報99.1元；美團(3690)跌逾1%，報138元；小米(1810)逆市升0.6元，報39.5元。