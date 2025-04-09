港股收市｜中央據報開會救市　恒指倒升136點重越兩萬　北水356億掃貨破紀錄(更新)

內房反彈 融創曾升17% 【16:20更新】中芯國際(981)和小米(1810)領市，分別升逾一成及7%，報43.25元及41.9元，是全日升幅最大的兩隻藍籌。 特朗普將徵藥品進口關稅，藥明系先跌後回穩，藥明生物(2269)升近4%，報18.5元；藥明康德(2359)跌0.35元，報48.4元。 內地股反彈，融創(1918)曾升17%，收市報1.52元，升12.59%；世茂(813)升10%，報0.77元；龍湖(960)升5.8%，報9.82元；萬科(2202)報5.49元，升4.5%；富力(2777)升5.43%，報0.97元。 騰訊(700)升0.8元，報441.2元；阿里巴巴(9988)升1%，報103.6元；京東(9618)跌0.9元，報136.7元。

滙豐(005)和長和(001)逆市走弱，分別跌1.3%和1.4%。 出口相關股回升，創科實業(669)、申洲國際(2313)、中遠海運港口(1199)及太平洋航運(2343)見一年低位後反彈。 藥明系受壓 中芯小米逆市升 【12:25更新】中芯國際(981)半日升7%，報41.9元，是目前升幅最大的藍籌；華虹(1347)升逾5%，報28.7元。 美國從5月2日起，將來自中港的小包裹徵稅由貨值30%升至90%。電商股受壓，阿里巴巴(9988)跌2%或2.1元，險守100.4元；京東(9618)跌2.8%或3.9元，報133.7元。 此外，特朗普政府將宣布一項藥品進口關稅，迫使藥廠離開中國，醫藥股受壓，藥明生物(2269)跌逾2%，報17.44元；藥明康德(2359.HK)跌逾4%，報46.45元；中生製藥(1177)跌逾3%，報3.3元。

騰訊(700)跌逾1%，報434元；小米(1810)逆市升近3%，報40.05元。 滙豐(005)跌逾2%或1.8元，報70.9元；長和(001)跌逾2%或0.9元，報38.25元。 聯想集團(992)及中石油(857)跌6%，分別報7.05元和5.17元，是半日跌幅最大的兩隻藍籌。 【10:17更新】恒指跌幅大幅收窄至157點，報19,972點，挑戰兩萬關，大市成交1,189億元。 滙豐長和續軟 中芯逆市升一成冠藍籌 【10:00更新】截至發稿，騰訊跌逾2%或11元，報429.2元；阿里巴巴(9988)跌逾3%，失守100元，報99.1元；美團(3690)跌逾1%，報138元；小米(1810)逆市升0.6元，報39.5元。

金融股方面，滙豐(005)跌2元，報70.65元；友邦(1299)跌逾4%或2.35元，報50.9元；港交所(388)跌逾3%或10.2元，報288.2元。 長和(001)跌逾3%或1.3元，報37.8元；中芯國際(981)逆市升近一成，報43.2元。 出口股續涯沽，申洲國際(2313)跌近6%或2.75元，報43.3元；東方海外(316)跌3.6元或3.7%，報93.95元。 聯想集團(992)跌逾7%或0.51元，報7元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)