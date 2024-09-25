港股收市｜中央救市第二日　恒指高開回順升128點　成交增至2458億元(更新)

恒生指數｜港股今再高開591點，報19,592點。(資料圖片)

臨近國慶75周年，人行出動「連環拳」救市，恒生指數繼昨日(24日)高收逾700點，重上19,000點後，今日(25日)再裂口高開591點，報19,592點，惟高位有沽壓，及後升勢回順，恒生指數收市報19,129點，升128點，大市成交較昨日增至2,548.4億。國企指數6765點，升51點；恒生科技指數3,924點，升8點。

【16:30更新】科技股有沽壓，騰訊(700)升0.8%或3.2元，收報405.4元；阿里巴巴(9988)高開低走，跌0.7%，報91.3元；美團(3690)升1.07%或1.5元，報141.3元；京東(9618)升0.96%或1.2，報125.8元。

【09:35更新】個別股票方面，科技股普遍上漲，騰訊(700)初段升2.53%或10.2元，報412.4元；阿里巴巴(9988)升1.7%，報93.6元；美團(3690)升2.6%，報143.5元；京東(9618)升3.7%，報129.2元。