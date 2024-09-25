熱門搜尋:
國慶75周年 天璽．天 綠置居2023 機票優惠 新盤 消委會 銀色債券 林明禎 自助餐優惠 日圓匯率走勢 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2024-09-25 16:35:00

港股收市｜中央救市第二日　恒指高開回順升128點　成交增至2458億元(更新)

分享：
恒生指數｜港股今再高開591點，報19,592點。(資料圖片)

恒生指數｜港股今再高開591點，報19,592點。(資料圖片)

adblk5

臨近國慶75周年，人行出動「連環拳」救市，恒生指數繼昨日(24日)高收逾700點，重上19,000點後，今日(25日)再裂口高開591點，報19,592點，惟高位有沽壓，及後升勢回順，恒生指數收市報19,129點，升128點，大市成交較昨日增至2,548.4億。國企指數6765點，升51點；恒生科技指數3,924點，升8點。 

恒指升至萬九點

中港股市昨顯著上升。(中新社)

【16:30更新】科技股有沽壓，騰訊(700)升0.8%或3.2元，收報405.4元；阿里巴巴(9988)高開低走，跌0.7%，報91.3元；美團(3690)升1.07%或1.5元，報141.3元；京東(9618)升0.96%或1.2，報125.8元。

【09:35更新】個別股票方面，科技股普遍上漲，騰訊(700)初段升2.53%或10.2元，報412.4元；阿里巴巴(9988)升1.7%，報93.6元；美團(3690)升2.6%，報143.5元；京東(9618)升3.7%，報129.2元。

adblk6

其他重磅股方面，港交所(338)升近4%，報270元。內銀股亦普遍造好，招行(3968)升4.2%，報35.75元；建行(939)升2.86%，報6.1元；中國銀行(3988)升2.7%，報3.78元；農行(1288)升近3.4%，報3.98元；交行(3328)升3.4%，報6.06元；工行(1398)升近2.34%，報4.81元。

(以上數字僅作參考，股價請以實時公布為準，本報不作任何買賣或投資建議。)

全球人才競爭力排名2024｜前十有2亞洲城市 呢個國家第一（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜10.奧地利（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜9.香港（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜8.荷蘭（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜7.挪威（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜6.冰島（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜5.丹麥（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜4.瑞典（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜3.盧森堡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜2.新加坡（am730製圖） 全球人才競爭力排名2024｜1.瑞士（am730製圖）