港股收市｜中港股市未止瀉 ATMXJ拖累 科指見13個月低

ATMXJ合共拖低大市104點，佔跌幅34%，其中美團(3690)以近全日低位收報73.95元，挫4.9%，拖累恒指35點，為第三大跌幅藍籌兼見52周低，阿里巴巴(9988)一度失守70元關，低於69.65元，收報70.35元，仍跌1.8%，拖低恒指24點，小米集團(1810)一度跌6%，收市仍挫3.9%，報14.36元。

恒生指數午後持續走低，今日高開46點後，在科技股累下一度瀉391點，低見16,144點，收報16,224點，跌310點或1.9%，連跌5個交易日，兼創今年新低；國企股指數報5,480點，挫126點或2.3%；恒生科技指數收報3,484點，重挫107點或3%，跑輸大市，創13個月低。主板成交約844億元，北水淨流出14.3億元。

上證綜合指數失守2,900關，深圳成分指數亦跌穿9,000關。(資料圖片)

滬指跌穿 2900 關

內地三大股市走低，上證綜合指數失守2,900關，報2,887點，挫41點或1.4%；深圳成分指數亦跌穿9,000關，收報8,947點，瀉168點或1.85%，創業板指數報1744點，跌1.8%；兩市成交約6,575億元人民幣。

傳中證監取消基金淨沽限制

另外，外電傳中證監將允許共同基金管理公司每天賣出的股票多於買入的股票，從而取消去年底推出的禁沽出的措施。