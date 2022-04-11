港股收市｜中港股齊挫 恒指瀉3%科指失半成

環球好消息欠奉，亞洲股市普遍向下，中港股跌幅尤甚。恒生指數今日低見21,132點，最多瀉740點，收市仍挫663點或3%，報21,208點，為近一個月最大跌幅；國企股指數報7,208點，失281點或3.8%；恒生科技指數報4,191點，走低231點或5.2%。主板成交額1,223億元。

內地A股亦向下，上證綜合指數報3,167點，挫84點或2.6%；深圳成分指數報11,520點，跌439點或3.7%；創業板指數報2,462點，向下107點或4.2%。兩市合共成交額約9,637億元人民幣。

藍籌股以海底撈(6862)最重傷，大瀉1.36元或9.6%，報12.76元；另外科技、汽車及內房亦領跌，碧桂園服務(6098)挫9.1%或3.65元，報36.45元；舜宇光學科技(2382)報106.5元，失10元或8.6%；比亞迪(1211)亦失7.4%或17.6元，報220.8元。

資金避險 公用股逆向走高

資金避險公用、本地地產及銀行股，長江和記實業(001)逆向走高0.8%或0.45元，報56.95元，為表現最好藍籌。另外電能實業(006)升0.4%，報52.2元，中電控股(002)揚0.1元或0.1%，報77.1元；恒基地產(012)則升0.3%，報33.25元，滙豐控股(005)漲0.2%，報54.05元。

北水輕微吸資，滬深港股通合共吸資6,700萬元，當中上海淨買額1.85億元，深圳淨沽出1.18億元。