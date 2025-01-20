港股收市｜中美「有偈傾」特朗普擬訪華　恒指升341點　兩萬關得而復失(更新)

市場憧憬中美「有偈傾」，恒生指數造好，初段升超300點。(資料圖片)

國家主席習近平與美國候任總統特朗普的通話，強調中美雙方高度重視彼此互動。《華爾街日報》報道，美國當選總統特朗普(Donald Trump)計劃就職後訪問中國，或上台後100日內成行，市場憧憬中美「有偈傾」。消息刺激港股夜期急升，恒生指數今(20日)高開220點，報19,804點，隨後反覆上揚，初段升逾300點，高見19,974點，挑戰2萬關口，成交522.7億。科指升超2%，報4,584點；國企升逾1%，報7,227點。