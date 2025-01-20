港股收市｜中美「有偈傾」特朗普擬訪華　恒指升341點　兩萬關得而復失(更新)

國家主席習近平與美國候任總統特朗普的通話，強調中美雙方高度重視彼此互動。《華爾街日報》報道，美國當選總統特朗普(Donald Trump)計劃就職後訪問中國，或上台後100日內成行，市場憧憬中美「有偈傾」。消息刺激港股夜期急升，恒生指數今(20日)高開220點，報19,804點，隨後反覆上揚，初段升逾300點，高見19,974點，挑戰2萬關口，成交522.7億。科指升超2%，報4,584點；國企升逾1%，報7,227點。
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京東飆逾7%冠藍籌 新世界逆市跌逾3%
【16:15更新】市場憧憬中美關係和暖，港股全日最多升逾500點，一度重上兩萬點，惟後勁不繼，兩萬點得而復失。恒生指數收市報19,925點，升341點，大市成交1,613億元。國企指數7,235點，升126點；恒生科技指數4,595點，升116點。
騰訊(700)升逾2%，報398.8元；阿里巴巴(9988)升逾4%，報84.55元；美團(3690)升5%，報155.5元；京東(9618)升7%，報157.4元，是全日升幅最大藍籌。
新世界(017)澄清尚未進行或討論整體債務重組，股價逆市曾跌半成，全日跌逾3%，報4.25元，市值106.9億元。
中海油(883)跌逾2%，報19.08元，是全日跌幅最大藍籌。
港交所(388)升2%，報293.6元。
午後曾升逾500點 重上兩萬關
【13:40更新】恒生指數午後漲幅擴大，一度升逾500點，高見20,093點，成交額1133億元。
【10:30更新】恒生指數升逾461點，重上2萬點關口，成交額653億。
重磅股上升，騰訊(700)升近3%，報390元；阿里巴巴(9988)升6%，報85.7元；美團(3690)升超5%，報156元；京東(9618)升逾7%，報157.3元。
港交所升逾3%，報297元。
滙控(005)升0.58%，報78.05元。
(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)