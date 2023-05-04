港股收市｜中資金融股領升 恒指漲249點

美國聯儲局一如預期加息，惟港股在北水重臨下仍走高！恒生指數最多升280點，收市仍漲249點或1.3%；國企股指數報6,718點，漲129點或2%；恒生科技指數報3,856點，升20點或0.6%。主板成交額回升至1,053億元。

A股五一黃金周後復市，低開高走，上證綜合指數報3,350點，揚27點或0.8%；深圳成分指數報11,273點，仍跌64點或0.6%；創業板指數報2,297點，失27點或1.2%。兩市合共成交額1.17萬億元人民幣。

平保飆 7.7% 藍籌最佳

中資金融股成升市主力，中國平安保險(2318) 狂飆7.7%或4.25元，報59.25元，推升恒指45點，為表現最好藍籌；另外，中國人壽(2628)報15.4元，升0.76元或5.2%，貢獻大市9點；工商銀行(1398)報4.37元，升0.21元或5%，推升大市26點；中國銀行(3988)報3.24元，升0.13元或4.2%，貢獻17點；建設銀行(939)報5.36元，升0.21元或4.1%，推升38點。三大行連同兩大內險，合共貢獻大市135點或逾半大市升幅。

早前造好的食品股則現獲利盤，華潤啤酒(291)報57.35元，跌2.9元或4.8%；百威亞太(1876)報22.3元，跌1元或4.3%，兩股為表現最差藍籌。

北水開閘吸資 28 億

北水開閘即吸資，滬深港股通合共淨買額28.14億元，上海佔15.13億元，深圳佔13.01億元。