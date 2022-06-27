港股收市｜二千億成交推升恒指510點 小米飆12%

港股今隨外圍造好，恒生指數高開257點後持續向上，最高見22,414點，曾漲695點，收市仍升510點或2.4%，報22,229點，穩企二萬二；國企股指數報7,816點，走高187點或2.5%；恒生科技指數報5,072點，漲228點或4.7%。大市主板成交額2,000億元，按日大升35%，並為今個月最高。

內地股市仍向上，上證綜合指數報3,379點，升29點或0.9%；深圳成分指數報12,825點，走高139點或1.1%；創業板指數報2,830點，揚6點或0.2%。兩市合共成交額約1.23萬億元人民幣。

科網股佔藍籌升幅榜三甲

科技股領漲，落後的小米集團(1810)跑出，全日飆1.52元或12.4%，報13.74元，連升3日累漲18.2%；阿里健康(241)大升0.55元或10.6%，報5.76元；舜宇光學(2382)報129.7元，揚11.4元或9.6%，為三大升幅藍籌。另外，美團(3690)升6.9元或3.5%，報205元；阿里巴巴(9988)則報118.1元，升4.2元或3.7%，兩股連同小米合共貢獻大市163點。

至於遭大股東Naspers預告會減持的騰訊控股(700)午後直插式由升轉跌，收市報378.2元，逆向挫6元或1.6%，成交額221億元。至於Naspers宣布於上周五完成出售從騰訊獲得的京東集團(9618)股份，套現約36.7億美元，京東照升6.2%或15.6元，收報265.4元，成交約48.8億元。

北水亦大手掃貨，港股通合共淨買額42.64億元，當中上海佔6.49億元，深圳佔36.15億元。