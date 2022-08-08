港股收市｜二萬關審慎 港股成交749億3個月最少

恒生指數全日高低波幅217點，在二萬關上落。(資料圖片)

港股3連升後資金變得慎審，恒生指數低開136點後持續低位反覆，全日高低波幅217點，在二萬關上落，收市報20,045點，挫156點或0.8%，終止3連升；國企股指數報6,821點，走低80點或1.2%；恒生科技指數報4,335點，挫80點或1.8%。大市成交淡靜，全日主板成交額只有749億元，按日縮12%，連縮5個交易日，並為5月初以來3個月最少。

A股則向上，上證綜合指數報3,236點，升9點或0.3%；深圳成分指數報12,302點，漲32點或0.3%；創業板指數報2,675點，失7點或0.3%。兩市合共成交額9,526億元人民幣。

ATM 拉低大市 滙控撐住 23 點

科技股及銀行股成大市兩邊拉鋸力量，「ATM」合共拖低恒指130點，阿里巴巴(9988)大瀉4.1元或4.4%，報88.8元，為第二大跌幅藍籌；騰訊控股(700)報299.4元，跌8.2元或2.7%；美團(3690)報179.6元，跌3.9元或2.1%。相反，滙豐控股(005)單隻股份漲0.7元或1.4%，報51.8元，貢獻恒指23點。

另外內房持續走弱，碧桂園(2007)跌0.18元或6.6%，報2.53元，為表現最差藍籌；碧桂園服務(6098)失0.56元或3.8%，報14.12元；龍湖集團(960)則失0.75元或2.9%，報24.75元。

港股通走資，滬深合共淨沽額1.89億元，當中上海佔1.32億元淨沽額，深圳亦走資5,700萬元。