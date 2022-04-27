港股收市｜二萬關得復失 資金炒基建股

港股二萬關水平反覆！國家主席習近平昨主持中央財經委員會會議，並要求加強基礎建設，A股衝高，惟恒生指數仍反覆，早段曾跌269點，午後曾倒升119點收復二萬關，收市升幅收窄至11點或0.1%，報19,946點，二萬大關得而復失；國企股指數報6,786點，走高38點或0.6%；恒生科技指數報3,981點，揚65點或1.7%。主板成交額1,251億元。

上證綜合指數則以近全日高位2,958點收市，彈2.5%；深圳成分指數報10,652點，飆4.4%；創業板指數報2,269點，大漲5.5%。兩市合共成交額約9,177億元人民幣。

滙恒指跌夠 恒生瀉 3.4%

藍籌股以海底撈(6862)大飆11.4%或1.54元，報15.04元，為表現最好藍籌；滙恒跌勢未完，恒生銀行(011)挫3.4%或4.9元，報140.1元，藍籌最差，滙豐控股(005)則再跌2.8%或1.4元，報48.1元。

政策配合下基建股強勢，時代電氣(3898)飆21%或5.15元，報29.7元；東方電氣(1072)揚6.2%或0.47元，至8.05元；中國鐵建(1186)大升0.2元或4.1%，報5.05元。水泥股亦走高，海螺水泥(914)漲2.6元或6.7%，報41.7元；華潤水泥(1313)報6.44元，升0.3元或4.9%。

滬深港股通吸資，淨買額28.28億元，當中上海吸資20.46億元，深圳吸資7.82億元。