港股收市｜五窮月開局俏！恒指8日累漲近2千點 三大指數齊越牛熊線

美國聯儲局維持利率不變之餘，亦將市場加息的憂慮急降溫。港股連續第八日造好，恒生指數今日一度高見18,217點或升454點，收市仍漲444點或2.5%，報18,207點，為去年10月中後逾半年高，8日累計進帳1,983點或12.2%，為2017年底至2018年初12連升後，逾6年最長升浪，而當年12年日累漲7.5%或2,178點。

國指 8 個月高 科指創今年高

國企股指數報6,437點，升163點或2.6%，創8個月高；恒生科技指數報3,865點，走高164點或4.5%，再創今年高，並繼恒指及國指後，今日接力升越俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處3,778點)。