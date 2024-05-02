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財經
2024-05-02 17:03:53

港股收市｜五窮月開局俏！恒指8日累漲近2千點 三大指數齊越牛熊線

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港股收市｜五窮月開局俏！恒指8日累漲近2千點 三大指數齊越牛熊線

港股連續第八日造好。(資料圖片)

美國聯儲局維持利率不變之餘，亦將市場加息的憂慮急降溫。港股連續第八日造好，恒生指數今日一度高見18,217點或升454點，收市仍漲444點或2.5%，報18,207點，為去年10月中後逾半年高，8日累計進帳1,983點或12.2%，為2017年底至2018年初12連升後，逾6年最長升浪，而當年12年日累漲7.5%2,178點。

國指8個月高 科指創今年高

國企股指數報6,437點，升163點或2.6%，創8個月高；恒生科技指數報3,865點，走高164點或4.5%，再創今年高，並繼恒指及國指後，今日接力升越俗稱牛熊分界線的250天移動平均線(今日處3,778)

3隻藍籌飆逾一成，包括碧桂園服務(6098)5.97元，升0.69元或13.1%，為表現最好藍籌；阿里健康(241)3.28元，升0.32元或10.8%；京東健康(6618)30.05元，走高2.9元或10.7%。美團(3690)、騰訊控股(700)及滙豐控股(005)為升市功臣，美團報119.1元，大升9.6元或8.8%，推升大市89點；騰訊報360.4元，升13.2元或3.8%，推高大市62點；滙控報69.25元，升2.25元或3.3%，推升大市51點。

比特幣現貨ETF齊急插近9%

比特幣失守六萬美元大關，港掛牌第二日的相關現貨ETF普遍下挫，華夏比特幣(3042)急跌8.9%；三星比特幣(3135)8.6%；博時比特幣(3008)9%

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