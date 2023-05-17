港股收市｜人幣跌穿7算 恒指收市挫417點

A股反覆向下，上證綜合指數收市報3,284點，失6點或0.2%；深圳成份指數報11,091點，跌8點或0.1%；創業板指數報2,293點，失不足1點。兩市合共成交額7,814億元人民幣。

人民幣走弱跌穿7算，中港股走低。恒生指數午後跌幅加大，最多挫440點，收市失417點或2.1%，報19,560點；國企股指數報6,636點，跌152點或2.3%；恒生科技指數報3,870點，走軟88點或2.2%。主板成交額1,016億元。

藍籌僅恒安國際報升

藍籌股僅恒安國際(1044)錄得升幅，全日漲0.85元或2.4%，報36.05元；表現最差為內房股，碧桂園服務(6098)報10.06元，跌0.84元或7.7%；龍湖集團(960)報18.62元，跌1.43元或7.1%。至於大市向下推手為美團(3690)及兩大金融股，美團全日報133元，失4.4元或3.2%，推低大市34點；滙豐控股(005)報58.65元，跌1.05元或1.8%，拖累30點；友邦保險(1299)報79.2元，失2元或2.5%，推低38點。

港股通吸資大增，滬深合共淨買額67.78億元，上海佔32.37億元，深圳佔35.41億元。