港股收市｜低處未算低！恒指挫318點再創1年低 A股三千點失守

港股低處未算低！市底弱，在未有明顯利淡消息下恒生指數連續3日報跌，今日低見16,617點，最多瀉418點，再創1年低，收市報16,327點，跌318點或1.9%，3日累失715點；國企股指數報5,609點，失93點或1.6%；恒生科技指數報3,682點，挫77點或2.1%。主板成交額1,180億元。

A股亦在尾市插水並失守三千大關，上證綜合指數報2,972點，跌50點或1.7%；深圳成分指數報9,470點，跌190點或近2%；創業板指數報1,871點，跌37點或近2%。兩市合共成交額8,225億元人民幣。

港股收市｜港股通吸資 49 億 南水大走資

港股通吸資，滬深合共淨買入45.61億元，上海佔22.81億元，深圳佔22.8億元；南水則走資，滬股通淨沽出48.94億元人民幣，深股通淨沽出26.27億元人民幣，合共淨流走75.21億元人民幣。