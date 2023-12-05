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財經
2023-12-05 16:54:33

港股收市｜低處未算低！恒指挫318點再創1年低 A股三千點失守

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港股收市｜低處未算低！恒指挫318點再創1年低 A股三千點失守

港股低處未算低，恒生指數今日一度再瀉418點。(資料圖片)

港股低處未算低！市底弱，在未有明顯利淡消息下恒生指數連續3日報跌，今日低見16,617點，最多瀉418點，再創1年低，收市報16,327點，跌318點或1.9%3日累失715點；國企股指數報5,609點，失93點或1.6%；恒生科技指數報3,682點，挫77點或2.1%。主板成交額1,180億元。

A股亦在尾市插水並失守三千大關，上證綜合指數報2,972點，跌50點或1.7%；深圳成分指數報9,470點，跌190點或近2%；創業板指數報1,871點，跌37點或近2%。兩市合共成交額8,225億元人民幣。

港股收市｜港股通吸資49 南水大走資

港股通吸資，滬深合共淨買入45.61億元，上海佔22.81億元，深圳佔22.8億元；南水則走資，滬股通淨沽出48.94億元人民幣，深股通淨沽出26.27億元人民幣，合共淨流走75.21億元人民幣。

港股收市｜聯想挫10% 藥明生物兩日瀉三成

聯想集團(992)主席兼首席執行官楊元慶減持，最多挫10.2%1.01元，報8.87元，為表現最差藍籌；藥明生物(2269)復牌後未止跌，全日報30.35元，大跌2.8元或8.4%，兩日累挫三成。另外海底撈(6862)、港交所(388)、舜宇光學科技(2382)及網易(9999)亦齊齊跌逾半成，當中港交所推低大市28點。

至於跌市火車頭為友邦保險(1299)，全日報63.55元，失2.65元或4%，推低大市48點；騰訊控股(700)308.8元，跌8元或2.5%，拖低35點。

表現最好藍籌為李寧(2331)，全日報21.25元，升0.55元或2.7%。京東健康(6618)及銀河娛樂(027)則漲逾1%

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