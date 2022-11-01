港股收市｜傳內地明年3月通關 恒指收市飆768點

分析員洪灝在社交網站指，聽聞內地已成立「通關委員會」(Reopening Committee)，由中央政治局常委王滬寧領導，評估香港、新加坡及美國新冠肺炎數據，目標明年3月通關。中港股今日爆升，恒生指數一度高見15,632點，最多漲945點，收市仍升768點或5.2%，報15,455點；國企股指數報5,209點，揚271點或5.5%；恒生科技指數報3,075點，升222點或7.8%。主板成交額1,538億元，逾1周高。

A股亦飆高，上證綜合指數以全日高位2,969點收市，升75點或2.6%；深證成份指數報10,734點，漲337點或3.2%；創業板指數報2,337點，揚72點或3.2%。兩市合共成交額9,775億元人民幣。

經濟重啟受惠股衝高 海底撈揚 13%

73隻藍籌有71隻報升，通關下的經濟重啟受惠股衝高，海底撈(6862)報13.18元，漲1.52元或13%；美團(3690)報139.6元，漲14.8元或11.9%；金沙中國(1928)報15.28元，升1.58元或11.5%，3股為三大升幅藍籌。

滬深港股通連續19個交易日吸資，今日淨買額61.55億元，上海佔34.93億元，深圳佔26.62億元。