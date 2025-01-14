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財經
2025-01-14 16:55:00

港股收市｜內地春節前又有政策出台？恒指終結6連跌企穩1.9萬關(更新)

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恒生指數全日「牛氣」，升345點，企穩19,000關。(資料圖片)

恒生指數全日「牛氣」，升345點，企穩19,000關。(資料圖片)

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港股今(14日)承接美股隔夜普遍造好的趨勢，高開27點後反覆向上，半日升266點，下午升幅擴大，曾升逾400點高見19,318點，市場再度憧憬內地在春節假期前有政策出台扶持經濟，全日升345點，終結6連跌，收報19,219點，企穩19,000點之上，成交約1,576.9億元；科指升3.1%，報4,352點；國企指數升143點，報6,987點。

中芯國際股價連日造好，半日再升逾1%。(資料圖片)

中芯國際股價連日造好，半日再升逾1%。(資料圖片)

微盟升超26%   中芯再升2%

【16:45更新】科網股普漲，京東(9618)、美團(3690)和快手(1024)均升約5%，是全日升幅第二至四多的藍籌；騰訊(700)漲2.46%，阿里巴巴(9988)漲2.37%。

騰訊概念股普遍走強，微盟集團(2013)漲逾26%，有贊(8083)漲逾8%，同程旅行(780)漲逾4%。

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美國收緊人工智能AI晶片出口中國和俄羅斯等，晶片股造好，中芯(981)連升4日，今再升逾2%，報35.1元；華虹半導體(1347)升近4%，報22.35元，上海復旦(1385)漲4.72%，報14.2元。

內房股反彈，融創中國漲3.36%，報1.54元；越秀地產(123)漲4.65%，報4.95元；世茂集團(813)漲8.24%，報0.92元。

【12:30更新】美國政府公布對人工智能AI晶片及相關技術出口的新限制措施，將禁止向中國、俄羅斯和伊朗等國出口先進晶片。中芯國際(981)半日再上升1.6%，報34.9元。

騰訊(700)升2.2%；阿里巴巴(9988)升1.2%；美團(3690)升4.4%；京東(9618)升3.6%。

滙豐(005)升0.5%；友邦(1299)升0.6%；港交所(388)升1.8%。

內房股方面，世茂(813)升5.9%；融創(1918)升2.7%；龍湖(960)升0.1%；雅居樂(3383)無升跌。

(股價隨時變動，數字請以實時公布為準，本文不作任何買賣或投資建議。)

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