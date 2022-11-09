港股收市｜內房包攬藍籌升幅五強 北水吸資斷纜

內地上月通脹放緩至2.1%，工業生產者出廠價格(PPI)更轉跌1.3%，為近兩年來首次下降，引起市場通縮憂慮。恒生指數今日高開低走，早段曾升173點向下，尾市最多挫344點，高低波幅517點，收市報16,358點，失198點或1.2%；國企股指數報5,534點，跌67點或1.2%；恒生科技指報3,280點，失63點或1.9%。主板成交額1,113億元。

內地股市向下，上證綜合指數報3,048點，跌16點或0.5%；深圳成分指數報11,055點，向下87點或0.8%；創業板指數報2,399點，挫33點或1.4%。兩市合共成交額7,787億元人民幣。

大市連續兩日向下之際，北水買貨手影亦見放慢。滬深港股通在連續24日吸資後終見斷纜，今日合共錄淨沽額6.94億元，當中上海走資8.04億元，深圳吸資1.1億元。

汽車股弱 吉利瀉 6%

內房逆市飆高，雄霸藍籌五大升幅王。碧桂園(2007)表現最佳，全日飆0.2元或13.9%，報1.64元；碧桂園服務(6098)報10.82元，大升0.46元或4.4%；龍湖集團(960)報13.94元，升0.54元或4%；華潤置地(1109)報28.2元，升0.75元或2.7%；中國海外(688)報0.44元或2.7%，報16.72元。汽車股則表現較差，吉利汽車(175)報10.32元，挫0.66元或6%，為表現最差藍籌；比亞迪(1211)亦跌9.1元或4.6%，報187元。

騰訊控股(700)及美團(3690)為跌市主力，前者挫9元或3.7%，報236.8元，推低恒指44點；後者報144.3元，跌4.5元或3%，拖累大市35點。