港股收市｜內銀領大市3連升 中行飆半成創5年高

內地撐市，港股3連升！市場炒作「中國特色估值」概念，三大內銀股續衝高，領恒生指數一度漲272點，收市仍升247點或1.2%，報20,297點；國企股指數報6,897點，揚99點或1.5%；恒生科技指數報3,914點，升18點或0.5%。大市主板成交額1,080億元。

A股衝高，上證綜合指數報3,395點，升60點或1.8%；深圳成分指數報11,225點，揚44點或0.4%；創業板指數報2,273點，走高5點或0.3%。兩市合共成交額約1.14萬億元人民幣。

三大內銀齊創 52 周高

三大內銀走高，建設銀行(939)飆0.2元或3.7%，報5.63元，貢獻大市36點，創逾1年高；工商銀行(1398)報4.67元，漲0.2元或4.5%，推升24點，計入除淨因素創逾1年高；中國銀行(3988)報3.42元，推高0.15元或4.6%，貢獻20點，並創5年高。另外，滙豐控股(005)在股東會後走高，報59.5元，升1.05元或1.8%，推升大市30點，創4年高；友邦保險(1299)報84元，升2.45元或3%，貢獻47點。

中石化飆 6% 藍籌最強

除內銀外，三桶油表現亦佳，升幅最高藍籌為中國石化(386)，報5.38元，升0.3元或5.9%；其次為中海油(883)，報13.06元，走高0.72元或5.8%。海底撈(6862)則表現最差，全日挫0.92元或4.8%，報18.18元；金沙中國(1928)亦挫0.8元或3%，報26.1元。

港股通吸資，滬深合共淨買額18.22億元，上海佔6.87億元，深圳佔11.35億元。