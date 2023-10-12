港股收市｜內銀領漲 恒指6日飆千點 成交半個月首越千億

不過北水反而趁機會沽貨，港股通合共淨沽出54.83億元，當中上海淨沽37.59億元，深圳走資17.24億元。外資則掃A股，滬股通淨買額48.43億元，深股通淨買17.74億元，合共淨吸資66.17億元。

A股亦向上，上證綜合指數報3,107點，走高28點或0.9%；深圳成分指數報10,168點，揚83點或0.8%；創業板指數報2,019點，升15點或0.8%。兩市合共成交額8,313億元人民幣。

國家隊出手增持內銀，帶動港股六連升越萬八關！恒生指數今日最多升397點，收市報18,238點，仍漲345點或1.9%，連升6個交易日，累漲1,043點；國企股指數報6,267點，走高134點或2.2%；恒生科技指數報4,019點，揚66點或1.7%。主板成交額1,011億元，半個月來首次越千億元。

四大內銀工中建農全線飆逾4%，建設銀行(939)全日報4.69元，走高0.25元或5.6%，為表現第三佳藍籌，貢獻大市44點；工商銀行(1398)報3.92元，走高0.18元或4.8%，推升大市22點；中國銀行(3988)報2.85元，升0.11元或4%；農業銀行(1288)報3.01元，揚0.13元或4.5%，推升15點。單計工中建已貢獻恒指81點或23%升幅。

港股收市｜中石油中海油跌逾 1%

至於表現最好藍籌為信義玻璃(868)，全日報10.44元，走高0.79元或8.2%；油股走弱，中國石油(857)報5.62元，失0.1元或1.7%，藍籌最差，中海油報13.52元，跌0.14元或1%，藍籌第二差。