港股收市｜北水又趁升市沽貨！恒指彈323點 港股通走資61億

港匯呈強，港股走高！恒生指數高開171點後續走強，並以近全日高位17,778點收市，漲323點或1.9%；國企股指數報6,103點，升128點或2.2%；恒生科技指數報4,077點，走高97點或2.5%。主板成交額1,064億元。

A股則由跌轉升，上證綜合指數最段曾跌0.4%，收市倒升13點或0.5%，報3,068點；深圳成分指數報10,022點，揚43點或0.4%；創業板指數報1,992點，升6點或0.3%。兩市合共成交額9,273億元人民幣。

港股通再趁升市走資，滬深合共淨沽出61.09億元，當中上海淨沽出43.08億元，深圳淨沽出18.01億元。南水則吸資，滬股通淨買額10.89億元人民幣，深股通淨買額2.84億元人民幣。