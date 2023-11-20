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財經
2023-11-20 17:30:27

港股收市｜北水又趁升市沽貨！恒指彈323點 港股通走資61億

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港股收市｜北水又趁升市沽貨！恒指彈323點 港股通走資61億

恒生指數以近全日高位17,778點收市。(資料圖片)

港匯呈強，港股走高！恒生指數高開171點後續走強，並以近全日高位17,778點收市，漲323點或1.9%；國企股指數報6,103點，升128點或2.2%；恒生科技指數報4,077點，走高97點或2.5%。主板成交額1,064億元。

A股則由跌轉升，上證綜合指數最段曾跌0.4%，收市倒升13點或0.5%，報3,068點；深圳成分指數報10,022點，揚43點或0.4%；創業板指數報1,992點，升6點或0.3%。兩市合共成交額9,273億元人民幣。

港股通再趁升市走資，滬深合共淨沽出61.09億元，當中上海淨沽出43.08億元，深圳淨沽出18.01億元。南水則吸資，滬股通淨買額10.89億元人民幣，深股通淨買額2.84億元人民幣。

港股收市｜藍籌新貴造好 藥明康德升3.5%

即將成為藍籌新貴的理想汽車(2015)及藥明康德(2359)齊造好，前者報160.9元，升3.8元或2.4%；後者報96.35元，漲3.25元或3.5%。藍籌方面，騰訊控股(700)成升市火車頭，全日報326.6元，走高11.4元或3.6%；貢獻大市51點。另外，阿里巴巴(9988)反彈1.2元或1.6%，報74.45元，貢獻20點。表現最好藍籌為中信股份(267)，全日報7.49元，升0.46元或6.5%。京東健康(6618)  海底撈(6862)及信義光能(968)則漲逾半成。

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