港股收市｜北水連續21日南下 累計吸資逾千億

美國再大手加息0.75厘，美股道瓊斯工業指數昨挫505點，港股跟隨向下，恒生指數最多瀉526點，收市報15,339點，失487點或3.1%，再失10天移動平均線(處15,347點)；國企股指數報5,170點，跌184點或3.5%；恒生科技指數報3,035點，挫121點或3.8%。主板成交額987億元，為約兩周最低。

港股通連續21日吸資，今日淨買額75.99億元，上海佔31.23億元，深圳佔44.76億元，累計吸資逾千億元，至1,032億元。

A股亦向下，上證綜合指數報2,997點，跌5點或0.2%；深圳成分指數報10,840點，跌37點或0.3%；創業板指數報2,376點，升不足1點。兩市合共成交額8,865億元人民幣。

阿里巴巴挫 6.5% 領跌大市

73隻藍籌僅6股報升，表現最佳為恒隆地產(101)及中國聯通(762)，前者升0.41元或4.2%，報10.24元；後者揚0.07元或2.1%，報3.45元。石藥集團(1093)、龍湖集團(960)及中國生物製藥(1177)藍籌跌幅最大，石藥挫0.97元或9.7%，報9.05元；龍湖失1.06元或8.2%，報11.8元；中生製藥報4.05元，瀉0.34元或7.7%。科技股再領跌，阿里巴巴(9988)全日挫4.4元或6.5%，報63元，單隻股已拖低恒指71點。