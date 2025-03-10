港股收市｜升得太多？恒指跌447點失守24000　成交減至3018億(更新)

恒生指數在上周升逾1,000點後，今日(10日)內地有數據顯示，2月CPI按年通脹數據下跌0.7%，是13個月來首次下跌。港股低開115點，報24,115點，成交約149億元，其後一度轉升，惟後勁不繼，最多跌約600點，收市報23,783點，跌447點，大市成交減至3,018億元。科指報5,885點，跌151點；國指報8,725點，跌189點。

十大活躍港股全跌 蜜雪再升一成上市累計近倍 【16:27更新】十大活躍港股全跌，盈富基金(2800)跌1.8%；阿里巴巴(9988)跌近4%，騰訊(700)跌3%；恆生中國企業(2828)跌2%；小米(1810)跌逾2%；南方恆生科技跌2.2%；美團(3690)跌4.7%，中芯(981)跌4.6%；快手(1024)跌1%；小鵬(9868)跌0.8%。

另外，京東(9618)跌4.6%；港交所(388)跌2%。 「凍資王」蜜雪(2097)升逾一成，報393.4元，升38.4元，上市6日來已累升95%。 滙豐(005)升0.1元，報88.05元；阿里健康(241)逆市升3%，報5.71元，是全日升幅最大藍籌。申洲(2313)跌逾5%，報60.25元，是全日跌幅最大藍籌。 中芯回吐逾5% 蜜雪升7%一度破頂 【12:16更新】科技股普跌，騰訊(700)跌逾3%，阿里巴巴(9988)、美團(3690)及京東(9618)跌4%；小米(1810)跌逾2%，報52.85元；快手(1024)和嗶哩嗶哩(9626)分別轉跌3%及1%。百度(9888)逆市升1.5%，是半日升幅最大的藍籌。 半導體股受壓，中芯國際(981)跌逾5%，報51.55元；華虹半導體(1347)跌逾4%，報36.3元。

李寧(2331)跌約5.8%，報17.58元，是半日跌幅最大的藍籌。 蜜雪冰城母企蜜雪集團(2097)半日逆市升近7%，報379.6元，一度高見384.6元，再破頂。 滙豐(005)逆市靠穩升0.1%，毛戈平(1318)獲納入港股通標的，股價升6%破頂。 快手嗶哩嗶哩逆市升2% 蜜雪再漲逾5% 【09:45更新】科技股普跌，騰訊(700)跌1%，報528元；阿里巴巴(9988)跌2%，失守400元，報137.2元；美團(2690)跌逾2%，報178.9元；京東(9618)跌近3%，報165.2元。 快手(1024)逆市升0.15元，報約63元；嗶哩嗶哩(9626)逆市升逾2%。「凍資王」蜜雪(2097)再升逾5%，報374.6元。

中國聯通(762)及中芯國際(981)跌逾3%，分別報9.54元及52.6元，是目前跌幅最大的藍籌。 金融股方面，滙豐(005)升0.85%，報88.7元；港交所(388)跌2元，報357.8元。 (以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)