港股收市｜又創逾1年低！恒指失117點 北水走資 成交不足900億

港股再創一年低！穆迪下調港股及多隻重磅股評級展望，恒生指數今早一度低見16,157點，最多瀉306點，再創去年11月後逾1年低，收市仍跌117點或0.7%，報16,345點；國企股指數報5,615點，失48點或0.9%；恒生科技指數報3,720點，失27點或0.7%。主板成交額890億元，按日再少一成。

A股仍報跌，上證綜合指數低見2,949點，曾挫0.7%，收市跌幅收窄至2點或0.1%，報2,966點；深圳成分指數報9,519點，跌13點或0.1%；創業板指數報1,877點，失4點或0.3%。兩市合共成交額8,202億元人民幣。

港股通走資，滬深合共淨沽出16.35億元，上海吸資1.74億元，惟深圳則流走18.09億元。南水則有淨流入，滬股通淨買入12.26億元人民幣，深股通則淨沽出8.53億元人民幣，合共仍淨流入3.73億元人民幣。