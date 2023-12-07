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財經
2023-12-07 17:09:10

港股收市｜又創逾1年低！恒指失117點 北水走資 成交不足900億

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港股收市｜又創逾1年低！恒指失117點 北水走資 成交不足900億

恒指今早低見16,157點，最多瀉306點，再創去年11月後逾1年低。(資料圖片)

港股再創一年低！穆迪下調港股及多隻重磅股評級展望，恒生指數今早一度低見16,157點，最多瀉306點，再創去年11月後逾1年低，收市仍跌117點或0.7%，報16,345點；國企股指數報5,615點，失48點或0.9%；恒生科技指數報3,720點，失27點或0.7%。主板成交額890億元，按日再少一成。

A股仍報跌，上證綜合指數低見2,949點，曾挫0.7%，收市跌幅收窄至2點或0.1%，報2,966點；深圳成分指數報9,519點，跌13點或0.1%；創業板指數報1,877點，失4點或0.3%。兩市合共成交額8,202億元人民幣。

港股通走資，滬深合共淨沽出16.35億元，上海吸資1.74億元，惟深圳則流走18.09億元。南水則有淨流入，滬股通淨買入12.26億元人民幣，深股通則淨沽出8.53億元人民幣，合共仍淨流入3.73億元人民幣。

港股收市｜騰訊拖低大市17 信義光能藍籌最差

騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)、港鐵(066)及多間內險、內銀評級展望遭穆迪下調至負面，騰訊失3.8元或1.2%，報307.8元，拖低大市17點；阿里巴巴則跌0.45元或0.6%，報69.7元；港鐵報27.9元，失0.25元或0.9%

表現最差藍籌為信義光能(968)，全日報4.18元，失0.2元或4.6%；翰森製藥(3692)亦挫0.64元或4.2%，報14.52元。京東健康(6618)表現最佳，全日升0.8元或2.2%，報37.7元；中電控股(002)亦漲1.25元或2.1%，報60.75元。

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