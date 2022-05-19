港股收市｜又跑輸亞洲！恒指全日跌523點 曾失二萬關

美股道瓊斯工業平均指數周三大瀉逾千一點，拖累除內地A股外，主要亞太區股市普遍下挫，當中港股再一次跑輸。恒生指數一度跌穿二萬關，低見19,924點，最多跌720點，收市仍失523點或2.5%，報20,120點；國企股指數報6,899點，跌190點或2.7%；恒生科技指數報4,090點，挫169點或4%。主板成交額1,211億元。

A股則未受外圍風暴波及，上證綜合指數報3,096點，升10點或0.4%；深圳成分指數報11,250點，漲41點或0.4%；創業板指數報2,377點，走高11點或0.5%，兩市合共成交額約8,067億元人民幣。亞洲其他主要指數則向下，日經平均指數跌1.9%；首爾KOSPI指數挫1.3%；台北加權平均指數走低1.7%；新加坡海峽時報指數失0.9%。

阿里騰訊瀉逾 6%

科指30隻成分股僅中芯國際(981)錄升幅，全日漲0.3%或0.04元，報15.88元。兩大龍頭跌幅最深，阿里巴巴(9988)挫6.65元或7.4%，報83.35元；騰訊控股(700)報341.8元，失23.8元或6.5%，同時亦為表現第二及第三差的藍籌，共拖低恒指205點，並跌凸周二的升幅，騰訊本周累挫3.6%，阿里本周仍升1.4%。藍籌跌幅王創科實業(669)，收報98.65元，跌7.95元或7.5%。

北水繼續吸資，滬深兩市合共淨買額53.29億元，上海佔21.05億元，深圳佔32.24億元。