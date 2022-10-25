港股收市｜反彈乏力！恒指反覆跌15點 地產銀行股弱

港股周一爆瀉千點後，外資行摩根大通唱好是撈底時機，惟中港股反彈仍乏力。恒生指數早段曾失萬五關，低見14,947點，最多挫233點，及後曾倒升255點，收市則再報跌15點或0.1%，報15,165點；國企股指數則走高65點或1.35，報5,180點；恒生科技指數反彈明顯，報2,884點，漲82點或近3%。主板成交額持續高企，錄1,434億元。

內地股市亦反覆微跌，上證綜合指數報2,976點，失1點或0.04%；深圳成分指數報10,639點，挫54點或0.5%；創業板指數報2,314點，跌22點或近1%。兩市合共成交額8,029億元人民幣。

滙控挫半成領跌 70 點

中港地產及銀行股向下，中國海外(688)全日挫1元或5.5%，報17.32元，為表現最差藍籌；今日放榜的滙豐控股(005)捱沽，全日瀉5.1%或2.15元，報39.95元，單隻股份已推低大市70點，為跌市主力；恒生銀行(011)報111.9元，跌4.4元或3.8%，中銀香港(2388)報24.75元，失0.85元或3.3%。另外，新鴻基地產(016)、九龍倉置業(1997)及新世界發展(017)分別挫3.1%、2.7%及2.2%。

科技股有反彈，阿里健康(241)報3.29元，升0.25元或8.2%，為表現最好藍籌；京東集團(9618)報148.9元，揚7.1元或5.1%；小米集團(1810)亦升0.38元或4.5%，報8.83元。

北水續南下，滬深港股通合共淨買額65.32億元，上海佔28.47億元，深圳佔36.85億元。滬深股通亦結束連續6日走資，今日錄28.45億元人民幣資金流入，上海佔22.56億元人民幣，深圳佔5.89億元人民幣。