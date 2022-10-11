港股收市｜反彈夢一場！4日跌凸千點升幅 再創11年低

市場缺乏利好消息，港股上周三狂飆千點後連跌4日，恒生指數今日低見16,789點，最多瀉427點，收市報16,832點，跌384點或2.2%，失守萬七關，再創2011年10月後11年低，4日累1,255點，全數蒸發上周三升幅兼倒跌；國企股指數報5,729點，向下151點或2.6%，為2008年金融海嘯後14年低；恒生科技指數報3,278點，跌120點或3.6%，再創指數推出以來新低。主板成交額912億元。

A股則稍反彈，上證綜合指數報2,979點，揚5點或0.2%；深圳成分指數報10,577點，走高55點或0.5%；創業板指數報2,261點，漲25點或1.1%。兩市成交額5,638億元人民幣。

內房又插水 ATM 領跌

昨日走強的內房股，今日插水，碧桂園(2007)大挫9%或0.16元，報1.61元，為表現最差藍籌；龍湖集團(960)瀉1.85元或8.5%，報20元。ATM再成跌市推手，美團(3690)大跌9.9元或6.1%，報151.4元，拖低恒指76點；騰訊控股(700)跌9.2元或3.5%，報254.6元，拉低大市45點；阿里巴巴(9988)報76元，挫2.7元或3.4%，拖累大市44點。

另外創科實業(669)全日大升2.65元或3.5%，報78.6元，為表現最好藍籌。部分地產股逆市造好，恒基地產(012)及長實集團(1113)分別揚1.4%及0.5%，至分別21.9元及47.4元。

港股通續吸資，滬深合共淨買額31.19億元，當中上海佔17.37億元，深圳佔13.82億元。