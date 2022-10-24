港股收市｜大市人踩人！恒指瀉1030點 外資瘋狂撤離A股

中共二十大閉幕後中港股大冧，恒生指數低開317點後持續向下走，並爆恐慌式人踩人沽壓，最低見15,082點，最多挫1,129點，即使險守萬五關，收市仍瀉1,030點或6.4%，報15,180點，創13年半新低，連跌4日累失1,734點；國企股指數報5,114點，失402點或7.3%，為2008年10月海嘯低位後14年新低；恒生科技指數則錄2,801點，失299點或9.7%，跌勢最慘情，並再創指數推出以來最低。大跌市下成交亦急升，主板錄1,618億元成交額。

A股昨早段曾報升，惟收市亦大挫。上證綜合指數報2,977點，失61點或2%；深證成分指數報10,694點，跌224點或2.1%；創業板指數報2,336點，挫58點或2.4%。外資瘋狂撤離A股，滬深股通全共錄179.12億元人民幣淨沽額，為歷來最大額走資，較上個交易日倍升，並為連續6日走資，累計失472億元人民幣。

外資撤離A股的同時，北水則連日大手南下買港股。港股通合共淨買額66.91億元，當中上海佔39.86億元，深圳佔27.05億元。

ATMJ 齊瀉逾一成領跌

多達10隻藍籌股單日跌幅最少一成，包括ATMJ，美團(3690)下挫21元或14.8%，報120.6元；騰訊控股(700)大跌26.6元或11.4%，報206.2元；阿里巴巴(9988)大挫7.95元或11.4%，報61.65元；京東集團(9618)報141.8元，失21.5元或13.2%，4股合共拖低恒指478點，佔46%跌幅。至於表現最差藍籌為龍湖集團(960)，全日報16.22元，大跌2.88元或15.1%；阿里健康(241)緊隨其後挫0.53元或14.8%，報3.04元。

公用、基建及滙豐控股(005)成避風港，長江基建集團(1038)逆向升1.45元或4.1%，報36.65元，為表現最好藍籌；中電控股(002)升0.7元或1.4%，報52.5元；電能實業(006)揚0.1元或0.3%，報35.75元；滙豐控股(005)報42.1元，漲0.55元或1.3%。