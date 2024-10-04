港股收市｜大時代未完？恒指升623點收22736點　見兩年半高位(更新)

港股大時代持續！恒生指數昨日終止「六連升」後，今(4日)低開高走，低開98點後，半日升396點，至下午保持升勢，全日升623點，報22,736點，突破去年1月27日的22,700點，創下兩年半高位，一周升逾2,100點。

大市成交縮至2615億

然而，大市成交進一步縮減至2,615億元，是連續第三日交投減少；國企指數則升242點，報8,156點；恒生科技指數升248點，報5,227點。