港股收市｜大時代未完？恒指升623點收22736點　見兩年半高位(更新)

港股大時代持續！恒生指數昨日終止「六連升」後，今(4日)低開高走，低開98點後，半日升396點，至下午保持升勢，全日升623點，報22,736點，突破去年1月27日的22,700點，創下兩年半高位，一周升逾2,100點。
大市成交縮至2615億
然而，大市成交進一步縮減至2,615億元，是連續第三日交投減少；國企指數則升242點，報8,156點；恒生科技指數升248點，報5,227點。
傳晶片技術突破美國圍堵 中芯升三成
【17:00更新】內地炒作晶片技術突破美國圍堵，芯片股熱炒，晶門半導體(2878)升逾70%，報0.69元，中芯國際(981)升近三成，報27.35元，是全日升幅最大藍籌；華虹半導體(1347)亦升近三成，報28元；ASMPT(522)升逾1%，報100元，商湯(020)升近二成，報2.12元。
科技股則持續帶領大市，騰訊(700)升11.4元，報477.6元；阿里巴巴(9988)升3.9元，報113.9元；美團(3690)升8.4元，報213.4元；京東(9618)升12.4元，報182.8元。
三桶油因為中東局勢緊張，股價向上，中石油(857)報6.76元；中石化(386)報5.34元；中海油(883.HK)報21.55元。