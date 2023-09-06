港股收市｜官媒籲取消限購限售 內房逆市奇葩 恒大融創飆逾七成

內地連環出招撐樓市，《證券時報》再發表頭版評論指，《因城施策取消非必要限購限售 支持樓市復甦》，內房成逆市奇葩，億達中國(3639)爆升3.2倍，而中國恒大集團(3333)收市亦飆逾80%，融創中國(1918)亦漲近七成。

繼實施「認房不認貸」、降低首付比例後，《證券時報》接力表示，繼續執行樓房限購限售政策已不合時宜，並指瀋陽市推出26條購房支持新政，包括取消二環內限購政策，取消住房銷售限制年限規定等，意味瀋陽限購、限售政策取消，其新政內容全面及力度較大，值得一些城市借鑒，特別非一線熱點城市，過去市場過熱階段推出的限購、限售及限貸等政策都可因城施策盡快取消。

消息刺激內房顯著造好，碧桂園服務(6098)及龍湖集團(960)分別收市升5.8%及4.6%，表現最佳藍籌。中國海外(688)亦升近2.1%。